رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

حرص حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على تكريم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال حفل مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.وفى كلمته أشاد حسن مصطفى بمصر مؤكدًا أنها ستصبح المصباح الذى ينير العالم أثناء تنظيم هذه البطولة، موضحًا أنها سترسل رسالة نجاح إلى جميع أنحاء العالم.