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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حواس: استضافة قرعة مونديال اليد بالأهرامات ترويج عالمى للسياحة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:32 م
حواس
حواس
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قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهى حواس، إن استضافة مصر قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات يعد حدثا عظيما لمصر يسهم فى الترويج للسياحة.

أضاف حواس، فى تصريح اليوم السبت، أن هذا الحدث أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، ورسالة للعالم أجمع من أمام الأهرامات الخالدة أن مصر آمنة وجميع مناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى.

وأكد أن الحركة السياحية ستعود بقوة للمقصد المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود حجوزات سياحية كثيرة ستأتى خلال أكتوبر المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر فى نسختها رقم 27 مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات، على أن تنطلق البطولة فى 14 يناير وتستمر حتى إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة.

وتعد بطولة العالم فى نسختها رقم "27" التى تنظمها مصر منفردة هى الأقوى بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة فى النسخة الحالية من 24 دولة إلى 32 دولة منها 17 دولة من أوروبا القارة الأقوى فى عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ انطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضى.

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