1555 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1555 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 70160 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1976336 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1329 حالة، كما تم تسجيل 1446 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 53929.