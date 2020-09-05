«فيها حاجة حلوة».. عمر خيرت يبهر حضور حفل قرعة مونديال اليد (فيديو)

أبهر الموسيقار الكبير عمر خيرت الحضور، خلال قرعة مونديال اليد، المقامة تحت سفح الأهرامات.وقدم الموسيقار عمر خيرت، بعضا من المقطوعات الرائعة الخاصة به، حيث أبهر الجميع قبل الإعلان عن القرعة بشكل رسمي.ويقام حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة بمنطقة الأهرامات.