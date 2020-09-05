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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب السيول.. إغلاق 4 طرق من وإلى البحر الأحمر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:25 م
كتب- علي عواد
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أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر، مساء اليوم، إغلاق 4 طرق من وإلى المحافظة، بسبب سقوط سيول بمناطق جبلية مختلفة، وكذلك عاصفة ترابية بالتزامن مع المحافظات الأخرى.

وكشفت إدارة مرور البحر الأحمر عن إغلاق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب سقوط سيل بالكيلو 90 باتجاه محافظة المنيا، كذلك تم غلق طريق سفاجا- سوهاج بعد سقوط سيول بالكيلو 85 باتجاه سفاجا.

كما أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر طريق سفاجا - قنا، بسبب عاصفة ترابية باتجاه ونطاق محافظة قنا، كذلك طريق القصير قفط لسقوط سيل بطريق باتجاه مدينة القصير بالبحر الأحمر.

كانت شهدت عدة مناطق جبلية واقعة بين طريق «قنا - سفاجا» بالقرب من قرية النصر، التابعة لمجلس مدينة سفاجا، سقوطًا لأمطار غزيرة مساء اليوم، وتحركت الأجهزة المعنية لمتابعة حركة الطريق.

وأعلن مجلس مدينة سفاجا استعداده بالمعدات المختلفة؛ تحسبًا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

وتلقى مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر، إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية يفيد بتعرض مناطق جنوب المحافظة، لأمطار غزيرة، ليتم تكليف إدارة الأزمات بالديوان العام بمتابعة استعدادات الوحدات المحلية ومجالس المدن في الجنوب برفع درجة الاستعداد ومتابعة حالة الطقس على مدار اليوم وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة.

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