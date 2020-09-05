تموين الفيوم: ضبط 2850 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

شنت إدارة تموين مركز الفيوم ثان، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملة مكبرة، تحت إشراف سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس محمد إمبابي رئيس قسم الرقابة على المخابز بالمديرية.وأسفرت الحملة عن ضبط 57 شيكارة دقيق بلدى مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي الكمية 2850 كيلو دقيق بلدى مدعم، ومخبأة بأرض زراعية ملك لتاجر تمويني بناحية قرية بني صالح قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.