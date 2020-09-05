إزالات فورية لـ1132 مترًا بمراكز بركة السبع وتلا بالمنوفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ إزالة لعدد 16 قرارًا على مساحة 500 متر مربع بناحية كفر ربيع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك استكمالًا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية.كما قامت الوحدة المحلية ببركة السبع بشن حملة إزالات مكبرة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها، حيث تم إزالة حالتين على 184 مترا مربعا بقرية هورين، فضلًا عن تنفيذ إزالة حالتين آخرين على مساحة 448 مترا مربعا بناحيتي الشهيد فكري وأبومشهور.وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، لافتًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.