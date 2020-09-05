إزالة 171 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 171 حالة تعد.وأضاف عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 114 حالة تعد بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص وقفط بمساحة إجمالية 72 ألفا و793 مترا مربعا، كما نجحت في إزالة 18 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي ونقادة ودشنا ونجع حمادي بمساحة اجمالية 26 فدانا و20 قيراطا و10 أسهم، إضافة إلى إزالة 37 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز دشنا والوقف وقنا وقفط بمساحة فدان واحد و7 قراريط و22 سهمًا، وإزالة 2 حالة بناء عشوائي بمركزي الوقف وقنا بمساحة 180 متر مربع.وأكد محافظ قنا، في بيان السبت، استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.