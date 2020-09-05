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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مادلين طبر تواصل تصوير «الوجه الآخر».. والليلة عرض أولى حلقاته على CBC

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:29 م
مادلين طبر
مادلين طبر
حسين الجندي
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تواصل النجمة مادلين طبر تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، في الوقت الذي تبدأ فيه قناة CBC في الحادية عشرة مساء اليوم "السبت" عرض أولى حلقات العمل الذي يتكون من 45 حلقة.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم: ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.

إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في إطار تشويقي بوليسي مع تحولات درامية مع كل 15 حلقة.

من ناحية أخرى؛ تستمر النجمة مادلين طبر في تقديم البرنامج الاجتماعي "حلوة يا دنيا" على قناة تن، وقد أضافت عليه من حيويتها وخبرتها فاحتل صدارة التصفح على جوجل خلال الفترة الماضية، وكانت قد استضافت مؤخرا الأسد اناستازيا في ستديوهات ten، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

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