مادلين طبر تواصل تصوير «الوجه الآخر».. والليلة عرض أولى حلقاته على CBC

تواصل النجمة مادلين طبر تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، في الوقت الذي تبدأ فيه قناة CBC في الحادية عشرة مساء اليوم "السبت" عرض أولى حلقات العمل الذي يتكون من 45 حلقة.المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم: ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في إطار تشويقي بوليسي مع تحولات درامية مع كل 15 حلقة.من ناحية أخرى؛ تستمر النجمة مادلين طبر في تقديم البرنامج الاجتماعي "حلوة يا دنيا" على قناة تن، وقد أضافت عليه من حيويتها وخبرتها فاحتل صدارة التصفح على جوجل خلال الفترة الماضية، وكانت قد استضافت مؤخرا الأسد اناستازيا في ستديوهات ten، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.