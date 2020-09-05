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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يضم 20 آلية.. رتل عسكري تركي يصل شمال سوريا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:45 م
رتل عسكري تركي يصل
رتل عسكري تركي يصل شمال سوريا
محمد عمر
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وصل رتل تركي عسكري جديد، اليوم السبت، إلى منطقة "بوتين-أردوغان"، ليرتفع عدد الآليات التركية التي دخلت سوريا إلى أكثر من 9 آلاف آلية بخلاف آلاف الجنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إنه رصد دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، نحو منطقة خفض التصعيد "بوتين – أردوغان"، مشيرا إلى أن الرتل مكون أكثر من 20 آلية بينها ناقلات جند ومصفحات وشاحنات تحمل مواد لوجستية وعسكرية، واتجه نحو النقاط التركية في منطقة إدلب.

وأوضح المرصد أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9635 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.

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