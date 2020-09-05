17 راهبة جديدة لدير المحارب بالأقصر

أقيمت بدير الأمير تاوضروس المشرقي «المحارب»، بالأقصر، صباح اليوم، صلوات إتمام طقس الرهبنة لسبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديري الأمير تاوضروس المشرقي ورئيس الملائكة ميخائيل بقامولا غرب الأقصر.ترأس طقس صلوات إتمام الرهبنة والقداس الإلهي، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.كما تم ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهباني لثمانية من الراهبات لدير الأمير تاوضروس.