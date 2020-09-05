وزراء الرياضة والإعلام والسياحة والتعاون ضيوف حفل قرعة مونديال اليد

شارك وزراء الرياضة والإعلام والسياحة والتعاون الدولى فى فعاليات حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات.وتنطلق الآن، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب، لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.