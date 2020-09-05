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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: لم ندخل مرحلة جديدة من كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:08 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، أن العراق لم يدخل مرحلة جديدة من جائحة فيروس كورونا، قائلة إن البلاد لا تزال في المرحلة الأولى من الوباء.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي، إن العراق ما زال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء، وهناك قدرة للمؤسسات الصحية على استيعاب المصابين لأن معظم الإصابات خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة.

وأضاف، أن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي.

وتوقع الحلفي زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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