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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول قناة مصر التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:35 م
قناة مصر التعليمية
قناة مصر التعليمية
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت قناة مصر التعليمية، عن ضم عدد من المعلمين من داخل وزارة التربية والتعليم لشرح المناهج كاملة وعمل المراجعات وحل امتحانات.

كما طالبت القناة، طلاب المرحلة الثانوية، بمتابعة حلقاتها حتى تستفيدوا منها.

وأعلنت القناة عن جدول الأسبوع الجديد كاملا للصفوف الثانوية الثلاثة، لبرنامجي "مدرسة على الهواء" و"سر التفوق" كما يلي:

السبت 5 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ رياضة 1 ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ علم نفس واجتماع 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ فيزياء 2 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ أحياء لغات 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ عربي 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 4 ~ لغة المانية تالتة ثانوي
من الساعة 4 إلى 5 ~ فلسفة ومنطق 3 ثانوي

الأحد 6 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ عربي 1ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ جغرافيا 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ رياضة 2 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ فلسفة 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ رياضة لغات 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 5 ~ فيزياء 3 ثانوي

الإثنين 7 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ أحياء 1 ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ تاريخ 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ تاريخ 2 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ رياضة لغات 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ جغرافيا 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 5 ~ رياضيات تطبيقية 3 ثانوي

الثلاثاء 8 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ كيمياء 1 ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ أحياء لغات 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ كيمياء 2 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ كيمياء لغات 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ كيمياء لغات 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 4 ~ English تالتة ثانوي
من الساعة 4 إلى 5 ~ كيمياء 3 ثانوي

الأربعاء 9 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ فيزياء 1ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ أحياء 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ أحياء 2 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ فيزياء لغات 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ أحياء لغات 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 5 ~ لغة عربية 3 ثانوي

الخميس 10 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ English أولى ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ فيزياء لغات 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ English تانية ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ تاريخ 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ فيزياء لغات 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 5 ~ رياضيات بحته 3 ثانوي

الجمعة 11 سبتمبر
من الساعة 9 إلى 10 ~ رياضة لغات 1 ثانوي (سر التفوق)
من الساعة 10 إلى 11 ~ كيمياء لغات 3 ثانوي
من الساعة 11 إلى 12 ~ جيولوجيا 3 ثانوي
من الساعة 12 إلى 1 ~ جغرافيا 1 ثانوي
من الساعة 1 إلى 2 ~ فلسفة 2 ثانوي
من الساعة 3 إلى 5 ~ رياضة لغات 3 ثانوي

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