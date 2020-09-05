جدول قناة مصر التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية

أعلنت قناة مصر التعليمية، عن ضم عدد من المعلمين من داخل وزارة التربية والتعليم لشرح المناهج كاملة وعمل المراجعات وحل امتحانات.كما طالبت القناة، طلاب المرحلة الثانوية، بمتابعة حلقاتها حتى تستفيدوا منها.وأعلنت القناة عن جدول الأسبوع الجديد كاملا للصفوف الثانوية الثلاثة، لبرنامجي "مدرسة على الهواء" و"سر التفوق" كما يلي:السبت 5 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ رياضة 1 ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ علم نفس واجتماع 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ فيزياء 2 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ أحياء لغات 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ عربي 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 4 ~ لغة المانية تالتة ثانويمن الساعة 4 إلى 5 ~ فلسفة ومنطق 3 ثانويالأحد 6 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ عربي 1ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ جغرافيا 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ رياضة 2 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ فلسفة 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ رياضة لغات 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 5 ~ فيزياء 3 ثانويالإثنين 7 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ أحياء 1 ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ تاريخ 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ تاريخ 2 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ رياضة لغات 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ جغرافيا 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 5 ~ رياضيات تطبيقية 3 ثانويالثلاثاء 8 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ كيمياء 1 ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ أحياء لغات 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ كيمياء 2 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ كيمياء لغات 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ كيمياء لغات 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 4 ~ English تالتة ثانويمن الساعة 4 إلى 5 ~ كيمياء 3 ثانويالأربعاء 9 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ فيزياء 1ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ أحياء 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ أحياء 2 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ فيزياء لغات 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ أحياء لغات 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 5 ~ لغة عربية 3 ثانويالخميس 10 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ English أولى ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ فيزياء لغات 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ English تانية ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ تاريخ 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ فيزياء لغات 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 5 ~ رياضيات بحته 3 ثانويالجمعة 11 سبتمبرمن الساعة 9 إلى 10 ~ رياضة لغات 1 ثانوي (سر التفوق)من الساعة 10 إلى 11 ~ كيمياء لغات 3 ثانويمن الساعة 11 إلى 12 ~ جيولوجيا 3 ثانويمن الساعة 12 إلى 1 ~ جغرافيا 1 ثانويمن الساعة 1 إلى 2 ~ فلسفة 2 ثانويمن الساعة 3 إلى 5 ~ رياضة لغات 3 ثانوي