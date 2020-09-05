في 7 نقاط.. كيف ستجرى قرعة بطولة العالم للكرة اليد مصر 2021؟

انطلق حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقررة إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.في 7 نقاط يرصد «الدستور» طريقة إجراء القرعة:1- يسحب الرباعي أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لليد، ومعه زميله علي زين والثنائي المتوج ببطولة العالم للناشئين 2019 حسن قداح وعبدالرحمين حميد قرعة البطولة.2- تقسيم الـ32 فريق على 8 مجموعات خلال الدور التمهيدي للبطولة، وستقام المباريات بنظام دوري من دور واحد، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وسيتأهل 3 فرق من الثماني مجموعات إلى الدور الرئيسي ليصبح عدد المتأهلين 24 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الرابع في مجموعة مباريات على كأس الرئيس.3- يضم الدور الرئيسي بمونديال اليد 24 فريقا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وتقام المباريات منذ دور الثمانية وحتي المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب.4- تقسم الـ32 فريقًا المشاركين بالبطولة إلى 4 مستويات، وتتواجد مصر في التصنيف الثاني بالبطولة.5- إجراء القرعة عن طريق سحب فرق المستوى الرابع أولًا وتسكينها في الثماني مجموعات، ثم اختيار فرق المستوى الثالث، وبعد ذلك يتم اختيار فرق المستوى الأول.6 - مصر تختار مجموعتها وفقًا للعرف والتقليد المتبع في بطولات العالم لكرة اليد، الذي يتيح للدولة المنظمة اختيار المجموعة الخاصة بها.7- بعد أن تختار مصر مجموعتها يتم تسكين باقي فرق المستوى الثاني في المجموعات السبعة عن طريق القرعة.