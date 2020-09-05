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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:00 م
سرطان
سرطان
وكالات
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ذكرت دراسة علمية حديثة أن أكثر من 250 ألف حالة سرطان يسببها فيروس شائع يسمى أبشتاين بار.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء اليوم السبت، أن باحثين من جامعة الإمارات، وآخرون من جامعة واشنطن، سينشرون دراسة علمية جديدة، هذا الأسبوع، في مجلة طبية بريطانية، للتأكيد بأن أكثر من 250 ألف حالة سرطان يسببها فيروس شائع يسمى أبشتاين بار (EBV).

ويعد السرطان من أهم الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتظهر أحدث التقديرات أنه في عام 2017 كان هناك ما يقرب من 17 مليون حالة سرطان جديدة، تسببت في وفاة أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وهو مرض معقد يرتبط بعدة عوامل، ويتطلب استراتيجيات للحد من عبئه، وخطة عمل عالمية تستهدف الاكتشاف المبكر والسيطرة والوقاية، ومن الجوانب الأساسية للوقاية فهم أسباب مرض السرطان.

ونقلت الصحيفة على لسان الدكتور غلفاراز خان، أستاذ علم الأمراض الفيروسية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، الذي يدرس هذا الفيروس والأمراض المرتبطة به منذ أكثر من عقدين، أن أكثر من 90% من الناس في جميع أنحاء العالم مصابون بـفيروسEBV، ولحسن الحظ فإن الأغلبية العظمى لا تصاب بأي مرض نتيجة هذا الفيروس.

وأضاف: "يمكن أن يتسبب هذا الفيروس الشائع في أمراض متعددة كالسرطان وأمراض المناعة الذاتية في نسبة قليلة من الناس".

وأشار خان إلى أن هناك أكثر من ربع مليون حالة سرطان ناجمة عن هذا الفيروس، ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم في الواقع أعلى من ذلك بكثير، إذ إن فيروس EBV يتسبب في عدة أورام خبيثة أخرى التي لم يتم شملها في هذه الدراسة، ويمكن الحد من هذه السرطانات عن طريق التطعيم، منوها إلى أنه ليس هناك لقاح ضد فيروس EBV حاليا.

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