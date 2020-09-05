بدء توافد المشاركين في «قرعة مونديال اليد - مصر 2021» (صور)

بدأ المئات من المدعوين التوافد على حضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمقر إقامة القرعة بمنطقة الأهرامات في الجيزة.ومن المقرر أن تبدأ فى السابعة من مساء اليوم قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات، ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي على النجم العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه إنجى المقدم، والموسيقار العالمي عمر خيرت، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.