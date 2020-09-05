استعدادات مكثفة لبدء حفل قرعة مونديال كرة اليد مصر 2021 (صور)
السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:53 م
ينطلق بعد قليل حفل قرعة مونديال كرة اليد في منطقة الأهرامات بالجيزة، والتي تستضيفها مصر في نسختها رقم ٢٧ وتقام خلال الفترة من ١٤ حتى ٣١ من يناير المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.
ويتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا، هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة، بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ويتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا، هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة، بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.