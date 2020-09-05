استعدادات مكثفة لبدء حفل قرعة مونديال كرة اليد مصر 2021 (صور)

ينطلق بعد قليل حفل قرعة مونديال كرة اليد في منطقة الأهرامات بالجيزة، والتي تستضيفها مصر في نسختها رقم ٢٧ وتقام خلال الفترة من ١٤ حتى ٣١ من يناير المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.ويتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا، هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة، بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.