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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 وفاة و1813 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:06 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت بريطانيا، السبت، تسجيل 1813 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1813 حالة لتصل إلى مستوى 344164.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 31 أغسطس 1406 حالات، وفي 1 سبتمبر 1295، وفي 2 سبتمبر 1508، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، في أكبر حصيلة منذ 30 مايو.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة لدى أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 10 حالات في إحصائية أمس 4 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41549.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

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