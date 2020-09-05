رفع درجة الاستعداد بقنا لمواجهة أي سيول محتملة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد اعتبارًا من اليوم وفقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير كل مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدني كإجراء احترازي حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.وأشار محافظ قنا إلى أنه تمت مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.وأضاف الداودي أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًّا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وتتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.