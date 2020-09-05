رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بقنا لمواجهة أي سيول محتملة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:16 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد اعتبارًا من اليوم وفقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير كل مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدني كإجراء احترازي حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تمت مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأضاف الداودي أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًّا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وتتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

محامي «فتاة الفيرمونت»: الضحية ماتت 3 مرات وما حدث كان اغتصابًا

الصور

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«الانهيار العميق».. ماذا سيحدث في الإخوان بعد اختيار «منير» مرشدًا؟

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

الليلة.. ساقية الصاوي تستضيف «درجي» و«جراما فن»

محمود التهامي: 500 خريج من مدرسة الإنشاد الديني

صدور ديوان «أواخر ديسمبر» لـ دينا لطفى عن دار النيل