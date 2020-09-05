بث مباشر.. حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

تنطلق بعد قليل فعاليات قرعة مونديال 2021، وتبدأ بحفل يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كلٌّ من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة إنجي المقدم.ويشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.