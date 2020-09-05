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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يشارك بحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:03 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقرر إجراؤها بمصر يناير المقبل.

ويشارك في الحفل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و17 وزيرًا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور حسن مصطفى، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما يحضر الحفل رئيس شركة تذكرتي منتصر النبراوي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، المهندس هشام نصر، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات، وممثلي 29 دولة، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقًا، بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

يقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر في نسختها رقم 27، المقررة إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة بمنطقة الأهرامات.

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