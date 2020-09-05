عاصفة ترابية تضرب قنا وتحذيرات لقائدى السيارات

شهدت مدن ومراكز محافظة قنا، مساء اليوم، عاصفة ترابية وسط إطلاق تحذيرات من قبل إدارات المرور المختلفة لقائدي السيارات، بضرورة توخي الحذر خلال السير على الطرق الزراعية والصحراوية نتيجة العاصفة.وانعدمت الرؤية في شوارع مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن القرى والنجوع نتيجة العاصفة الشديدة التي ضربت سماء المحافظة، وسط تكثيف العمل من قبل الوحدات المحلية بالمحافظة لرصد سقوط أي ضحايا أو مصابين أو انهيار منازل.وأعلنت محافظة قنا حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة الترابية، التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة منذ ساعات قليلة، خاصةً عقب هطول سيول بالمناطق الجبلية في الكيلو 85 طريق «قنا - سفاجا».