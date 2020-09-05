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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 10 صيدليات وتحرير 18 محضرًا في بني سويف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:18 م
هاني غنيم
هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، ضرورة حملات الرقابة لضبط سوق الدواء بالقرى والمدن وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحقيق الانضباط بأسواق السلع الأساسية، ومواجهة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بالأسعار؛ تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي يأتي إطار جهود مديرية الصحة بني سويف لضبط السوق الدوائية من خلال المتابعة المستمرة للصيدليات ومخازن الأدوية. 

وتضمن تقرير يومي لحَملات المتابعة تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على مدار الأسبوع بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة والدكتور عبد الرحمن صابر، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بعمل حملات تفتيشية من التفتيش الصيدلي بالمديرية، والتي شملت 65 صيدلية بقري ومراكز الواسطى وسمسطا وبني سويف وإهناسيا، وكذا 4 مخازن أدوية للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المغالاة في أسعارها أو احتكارها، والتأكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصرية دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة من وزارة الصحة، ومنشطات جنسية مهربة وأدويّة مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصرية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية وضبط أدوية (عقار ميزوبروستول) المحظور تداوله خارج المستشفيات وتم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة وعمل 18 محضرًا بالوقائع وتشميع 10 صيدليات.

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