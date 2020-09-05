غدًا.. القضاء الإداري يحسم موقف الطعون ضد قرارات مجلس المحامين

تحسم محكمة القضاء الإداري في جلستها المقررة غدا الأحد، الموقف بشأن الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين الأخيرة عن انتخابات النقابات الفرعية ودمج عدد منها.وكانت المحكمة عقدت جلسة الخميس الماضي لنظر سبعة طعون على قرارات مجلس النقابة بالدعوة لجمعيات دمج ست نقابات فرعية في ثلاث، والتي تنعقد يومي ٧ و١٠ ٩.وعرض دفاع النقابة أهمية القرارات واتخاذ التدابير وإجراءات الحيطة؛ لانعقادها في حين ركز الطاعنون على عدم وجود حالة ضرورة لعقد هذه الجمعيات والانتخابات ومخالفة القرارات لعيب الشكل والسبب.ومن المقرر أن تحسم المحكمة الأمر غدا الساعة ٢ ظهرا بعد إعادة المرافعة صباحا.