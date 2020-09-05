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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة بسبب السيول

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:46 م
طريق رأس غارب
طريق رأس غارب
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ونصحت الإدارة، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية؛ يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:
- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
- عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
- عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
- عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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