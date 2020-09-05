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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران سمالوط يترأس غدًا صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:46 م
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس
ماريان رسمى
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يترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صباح غد الأحد، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم بسمالوط.
وتُبث الإيبارشية صلوات القداس الإلهي، عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيما يقتصر صلاة القداس الإلهي على مطران سمالوط، وشمامسة الكنيسة، دون حضور شعبي.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز"، وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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