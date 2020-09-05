بعد الأسعار الجديدة.. 5 طرق لدفع فاتورة الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، بعد احتساب قيمة الكهرباء المستهلكة، ثم يتم الدفع بواسطة عدة طرق وفقا للأسعار شرائح الكهرباء الجديدة.ويرصد «الدستور» كيفية حساب فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها بالأسعار الجديدة في سياق السطور التالية:-- الدخول على الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.- يعرض الموقع خيارين «معاك كمية الاستهلاك أو حساب كمية الاستهلاك».- قم باختيار نوع العداد سواء منزلي أو تجاري.- بعد ذلك قم بإدخال قراءة العداد الحالية وقيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة.- يعرض لك الموقع كمية استهلاكك، ورقم الشريحة الحالية، وقيمة الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء وإجمالي قيمة الفاتورة، علمًا بأنّ قيمة الفاتورة لا تشمل رسوم النظافة أو الدمغات أو الأقساط المتأخرة.- يتيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تطبيق بعنوان "احسب فاتورتك" لمستخدمي الأجهزة التي تدعم آندرويد، ويتم تحميله مجانًا من play store من هنــــــــا، وإدخال نفس البيانات السابقة ثم الضغط على كلمة "احسب".