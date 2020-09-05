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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حماقي ونجوم العالم يدعمون لبنان بحفل «صوت بيروت» عبر أنغامي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:08 م
حماقي
حماقي
حسين الجندي
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يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم أون لاين مسجل، لصالح المتضررين من انفجار بيروت.

وتجرى تجهيزات حفل حماقي باستخدام تقنيات خاصة، تبرز متعة الغناء اللايف للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يطل النجم المصري، للمشاهدين حول العالم أون لاين عبر أنغامي في التاسعة بتوقيت بيروت، مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 سبتمبر من الشهر الجاري.

ويحمل الحفل عنوان "صوت بيروت"، ويشارك في إحيائه العشرات من مشاهير النجوم العرب والعالميين بالصوت والصورة في تظاهرة فنية غنائية ضخمة وكرسالة لدعم لبنان والشعب اللبناني.

"صوت بيروت" من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمع النجوم في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي "هو ده حبيبي" احتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.

وكان حماقي، قد أطلق خلال الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، التي فرضت بسبب جائحة "كورونا" أغنية "على قد الشوق" للعندليب عبدالحليم حافظ، للتخفيف عن محبيه فترة الحظر، وعلق عليها قائلا: "أكثر الأغاني اللي بحبها".

ونال المقطع الذي قدمه حماقي من "على قد الشوق" حالة من الإعجاب الكبير، وإشادة رواد التواصل الاجتماعي بأداء حماقي.

كما يواصل حماقي، العمل على تجهيز أغاني ألبومه الجديد، والتي تحتوى على العديد من الأفكار الجديدة والمفاجآت.

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