هل يأتي إبراهيم منير مرشدا للجماعة الإرهابية؟ الخرباوي يجيب

استبعد المفكر ثروت الخرباوي الكاتب والخبير السياسي، اختيار إبراهيم منير القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، مرشدا عاما للجماعة بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام محمد بديع.وكشف «الخرباوي» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك أزمة كبيرة تواجه التنظيم في اختيار البديل لمحمود عزت، في وقت تعاني فيه الجماعة حالة شلل غير مسبوقة في تاريخها.وأضاف: «البعض من إخوان البلاد الأخرى يطالب بأن يتم تدويل المنصب، وهناك مقترحات بأن يكون راشد الغنوشي اسما مطروحا لهذا المنصب، بما معناه أن تخرج إدارة الجماعة العليا من مصر لأول مرة في التاريخ، وهذه صيحات بدأت تتزايد في الفترة الماضية، وهناك اتجاه آخر لإسناد إدارة الجماعة إلى أفراد تنظيم 65 وهم محمد بحيري وإبراهيم منير ومحمود الإيباري، معلقا: استبعد إبراهيم منير، لكن الموضوع سوف يزيد الانشقاقات داخل الجماعة في مصر أو تركيا أو لندن "التنظيم الدولي".