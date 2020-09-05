«الانهيار العميق».. ماذا سيحدث في الإخوان بعد اختيار «منير» مرشدًا؟

تعاني جماعة الإخوان الإرهابية، حالة من الانكشاف بسبب مأزق كبير قد يكتب شهادة وفاة الجماعة، أو على أقل تقدير قد يصيبها بهزة شديدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلها فى الداخل أو عبر أفرعها الخارجية؛ إذ أظهرت الفترة الماضية نوعًا من التخبط والصراع بين الأجيال القديمة والشباب، وفقا لدراسة أعدها المرصد المصري.المركز المصرى كشف أن الجماعة سوف تعمل على محاولة ترميم وضعها الحالى، وتجاوز هذا المأزق سريعًا، وذلك لعدد من الأهداف الرئيسية من بينها حاجتها لعدم الاستسلام والحفاظ على صورتها، ومن ثم استكمال أجندتها ومساعيها لامتلاك التأثير في عدد من الأقطار العربية، في الوقت ذاته ستعمل الجماعة على استعادة توازنها حفاظًا على الأموال التي تحصل عليها من خلال الدول التي تقدم لها الدعم والرعاية، إلا أن هذه المحاولات سوف تُحاط بعدد من القيود.وأوضح المركز أن من بين هذه القيود، غياب الثقة بين قيادات الجماعة وقواعدها، الأمر الذى قد يتصاعد أكثر على خلفية التباينات بين الحرس القديم والشباب والقيادات الوسطى، خاصة وأن شباب التنظيم وقواعده باتت تنظر لقيادات الجيل الأول على أنهم تخلوا عنهم وتسببوا في هذا الوضع الذي تمر به الجماعة باعتبارهم المسؤولين الحقيقيين عن انهيار وتراجع الجماعة، كما أن هناك حالة من التخوين داخل صفوف الجماعة؛ إذ ظهر تيار في أعقاب القبض على محمود عزت يتهم بعض القيادات بالتعاون مع أجهزة الأمن، والإبلاغ عن مكان محمود عزت رغم أن هذه الرواية غير صحيحة؛ إذ أن عملية القبض على عزت جاءت عبر رصد وتتبع ومجهود أمني مكثف.وتابع المرصد أن كل هذا المشهد بجانب مواصلة الدولة المصرية والأجهزة الأمنية تطويق وتحجيم نفوذ وتحركات هذه الجماعة ينتهى إلى حقيقة واحدة، وهى أن جماعة الإخوان فى مرحلة ما قبل القبض على محمود عزت، سوف تختلف كثيرًا عن مرحلة ما بعد اختيار إبراهيم منير مرشدًا، وسوف تعيش الجماعة حالة من الانهيار العميق والتأثيرات المتتالية، في ظل غياب القيادات المؤثرة.