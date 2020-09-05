رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الانهيار العميق».. ماذا سيحدث في الإخوان بعد اختيار «منير» مرشدًا؟

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:46 م
منير
منير
طباعة
تعاني جماعة الإخوان الإرهابية، حالة من الانكشاف بسبب مأزق كبير قد يكتب شهادة وفاة الجماعة، أو على أقل تقدير قد يصيبها بهزة شديدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلها فى الداخل أو عبر أفرعها الخارجية؛ إذ أظهرت الفترة الماضية نوعًا من التخبط والصراع بين الأجيال القديمة والشباب، وفقا لدراسة أعدها المرصد المصري.

المركز المصرى كشف أن الجماعة سوف تعمل على محاولة ترميم وضعها الحالى، وتجاوز هذا المأزق سريعًا، وذلك لعدد من الأهداف الرئيسية من بينها حاجتها لعدم الاستسلام والحفاظ على صورتها، ومن ثم استكمال أجندتها ومساعيها لامتلاك التأثير في عدد من الأقطار العربية، في الوقت ذاته ستعمل الجماعة على استعادة توازنها حفاظًا على الأموال التي تحصل عليها من خلال الدول التي تقدم لها الدعم والرعاية، إلا أن هذه المحاولات سوف تُحاط بعدد من القيود.

وأوضح المركز أن من بين هذه القيود، غياب الثقة بين قيادات الجماعة وقواعدها، الأمر الذى قد يتصاعد أكثر على خلفية التباينات بين الحرس القديم والشباب والقيادات الوسطى، خاصة وأن شباب التنظيم وقواعده باتت تنظر لقيادات الجيل الأول على أنهم تخلوا عنهم وتسببوا في هذا الوضع الذي تمر به الجماعة باعتبارهم المسؤولين الحقيقيين عن انهيار وتراجع الجماعة، كما أن هناك حالة من التخوين داخل صفوف الجماعة؛ إذ ظهر تيار في أعقاب القبض على محمود عزت يتهم بعض القيادات بالتعاون مع أجهزة الأمن، والإبلاغ عن مكان محمود عزت رغم أن هذه الرواية غير صحيحة؛ إذ أن عملية القبض على عزت جاءت عبر رصد وتتبع ومجهود أمني مكثف.

وتابع المرصد أن كل هذا المشهد بجانب مواصلة الدولة المصرية والأجهزة الأمنية تطويق وتحجيم نفوذ وتحركات هذه الجماعة ينتهى إلى حقيقة واحدة، وهى أن جماعة الإخوان فى مرحلة ما قبل القبض على محمود عزت، سوف تختلف كثيرًا عن مرحلة ما بعد اختيار إبراهيم منير مرشدًا، وسوف تعيش الجماعة حالة من الانهيار العميق والتأثيرات المتتالية، في ظل غياب القيادات المؤثرة.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

هانى مهنا يتذكر أيامه مع الكبار: عبدالحليم كان يغار من أم كلثوم.. وبخل عبدالوهاب «أكذوبة»

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

الصور

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

استعلم عن فاتورة الغاز المنزلي عبر «بتروتريد» بالرقم القومي

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

الليلة.. ساقية الصاوي تستضيف «درجي» و«جراما فن»

محمود التهامي: 500 خريج من مدرسة الإنشاد الديني

صدور ديوان «أواخر ديسمبر» لـ دينا لطفى عن دار النيل

عبير حسنى: جائزة صلاح هلال تميزت بالشفافية والنزاهة