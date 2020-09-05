آية الأحمدي أصغر لاعبة كرة قدم بمصر: «الست مكانها مش المطبخ»

لم تعبأ آية الأحمدي، البالغة من العمر 14 عامًا، بصيحات الرافضين ولا ضحكات الساخرين من ممارسة «لعبة ذكورية» حسب رأى كثيرين، وسارت في طريقها على المستطيل الأخضر، حتى نجحت في تسجيل هدفها الذهبي لتكون أصغر لاعبة كرة قدم نسائية بمصر.تخلت «الأحمدي»، عن الحياة التي تعيشها الفتيات في مثل سنها من أجل كرة القدم، كما أنها تطمح لإصلاح منظومة كرة القدم النسائية في مصر.وقالت الأحمدي، في تصريحات لـ«الدستور»: «الست أو البنت عموما مكانها مش المطبخ بس، دي ممكن تحقق حاجات كتير جدا».رحلة آية الأحمدي، مع كرة القدم بدأت عام ٢٠١٨ بعد ممارسة اللعبة ورفع مستوى معرفتها بها، ألهمتها والدتها بفكرة إنشاء صفحة على "فيسبوك"، للحديث عن كرة القدم.وفي عام ٢٠١٩ قدمت أول فيديو لها كان عن أسباب خروج مصر من كأس أمم إفريقيا، وفي البداية كانت خجولة جدًا للظهور أمام الكاميرا، وأول فيديوهاتها كانت على صفحتها الشخصية، لكن في ٢٠٢٠ دشنت صفحة جديدة على "فيسبوك" تحت اسم «كلام في الجون».وتعتمد «آية»، على نفسها في المونتاج والتصوير والتحضير، وهي تعمل دائمًا عن تطوير نفسها من أجل تحقيق هدفها في أن تكون أول معلقة كروية بمصر.تتمنى الأحمدي، مساعدة الفتيات على تحقيق أحلامهن ومواجهة الصعوبات والعقبات، وترى بوادر مُبشرة من جانب الدولة لدعم اللعبة، لكنها تريد أن يتضاعف اهتمامهم، وتشكيل منتخب نسائي مصري جيد للمنافسة في مونديال السيدات ٢٠٢٣، وتأمل أن تبدأ فرق كبيرة في مصر، مثل النادي الأهلي والزمالك، بتشكيل فرق نسائية لجميع الأعمار.