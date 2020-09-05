تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» لـ 2 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية بقضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 2 نوفمبر، لحضور الدفاع الأصيل.ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم عدة اتهامات منها "إعداد غرفة عمليات"، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.وجاء في أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر، الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد الإخوان.