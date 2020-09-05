المؤبد لمؤذن هتك عرض سيدة رفضت ممارسة الرذيلة معه بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، معاقبة مؤذن بمسجد بوزارة الأوقاف بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 4 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامهم بخطف ربة منزل وهتك عرضها وسرقتها وإرغامها على توقيع 7 إيصالات أمانة بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه، وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 3904 لسنة 2019 جنايات العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بقيام موظف بالأوقاف وآخرين بالتعدي عليها وإرغامها على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم أن (ي.س.و) 31 سنة، ربة منزل، تعرفت على المدعو الشيخ (ع.ع.ع) 43 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف من خلال إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة برج العرب من خلال حصولها على كرتونة المواد الغذائية من الجمعية من أجل أبناء شقيقتها الأيتام فعرض عليها ممارسة الرذيلة معها فرفضت وهددته بأنها ستخبر عمدة القرية، وعند علمه بذلك اتصل بها واعتذر عن ذلك وطلب منها الحضور للحصول على بعض المساعدات وعند حضورها إلى المكان المحدد وبرفقتها ابنتها 9 سنوات اتضح وجود (ج.م.ال) سائق، و(ح.أ.ج) نقاش والمدعية (ش.م.ع) ربة منزل و(ه.م.ر) عاملة كوافير، وضربوها واحتجزوها داخل غرفة وتركوا ابنتها بالخارج ونزعوا عنها ملابسها وصوروها عارية في وجود المتهم الأول وعند قيامه بممارسة الرذيلة معها فوجئ بوجود العادة الشهرية وأرغموها على التوقيع على 7 إيصالات أمانة واستولوا على مبلغ مالي بحوزتها وهاتفها المحمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.