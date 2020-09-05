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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العشرات يشيعون جنازة يوسف والي بالفيوم (صور)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:39 م
جنازة يوسف والي
جنازة يوسف والي
الفيوم - زينب علاء
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شيعت جنازة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، منذ قليل، بمقابر العائلة بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسط حضور العشرات من الأهالي والأقارب، دون حضور أي من الشخصيات العامة.

يذكر أن الدكتور يوسف والي، تخرج فى كلية الزراعة وشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تولى العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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