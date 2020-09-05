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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. وفد الدارسين المصريين بالخارج يزور جامعة الجلالة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:54 م
جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
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يزور وفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج والمتواجدين بمصر حاليًا، ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، غدًا الأحد جامعة الجلالة، للتعرف على المشروعات القومية بمدينة الجلالة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، إن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتعريف الدارسين بالخارج بفرص التعليم العالي في مصر.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم المتوفرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج.

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