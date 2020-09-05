حركة تنقلات محدودة في «تعليم بني سويف»

اعتمد الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، حركة تنقلات بمديرية التربية والتعليم، حيث أصدر قرارًا برقم 1080 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن، والتي عرضها أحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من قيادات المديرية وتصعيد البعض الآخر ممَن شملهم القرار.وتضمنت حركة التنقلات تكليف هاني محمد رجائي حسين، مدير إدارة الفشن التعليمية، المكلف بإدارة الخدمات بالمديرية، للقيام بعمل مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، وعصام خالد عبدالعزيز على، مدير إدارة إهناسيا التعليمية، مديرًا عامًا لإدارة تعليم ببا، وعلى خليل بيومي، مدير إدارة الفشن التعليمية تكليفَا مديرًا لإدارة إهناسيا التعليمية، ونبيلة فتحي سيد سيد، وكيل إدارة تعليم بني سويف، مديرًا لإدارة الفشن التعليمية، وربيع محمد أمين، وكيل إدارة تعليم الواسطى، المكلف للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات بالمديرية.كما شمل القرار كلا من حاتم إسماعيل محمد علي، وكيل إدارة ناصر التعليمية، للعمل وكيلًا لإدارة إهناسيا التعليمية، وكمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة تعليم ببا، للعمل وكيلًا لإدارة تعليم الواسطى، ومحمد البدري كامل مخلوف، وكيل إدارة تعليم سمسطا، للعمل وكيلًا لإدارة ناصر التعليمية، ومحمد محمد عاشور على، وكيل إدارة إهناسيا، للعمل وكيلًا لإدارة تعليم بني سويف.وعصام عبدالحليم أبوعرب، وكيل إدارة الفشن، للعمل وكيلًا لإدارة ببا التعليمية، وخالد عبدالعظيم دياب، مدير المرحلة الابتدائية بإدارة تعليم سمسطا، للعمل وكيلًا للإدارة التعليمية بسمسطا "تكليفًا"، وخالد عبدالمحسن كامل حسين، مدير مرحلة بإدارة الفشن التعليمية، للعمل وكيلًا لإدارة الفشن "تكليفًا".وطالب محافظ بني سويف، ممَن شملتهم الحركة بضرورة بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة في مجال تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أنه على ثقة كبيرة في أن تكون حركة التنقلات الجديدة دعمًا للمنظومة التعليمية، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم الأداء بشكل مستمر، وأنه يجب أن تتضمن منظومة العمل التحرك الميداني المكثف؛ للوقوف على مستوى الخدمة على أرض الواقع، وسرعة التعامل مع التحديات والمشكلات القائمة أو الطارئة.كما كلف محافظ بني سويف، مدير عام الموارد البشرية باتخاذ اللازم مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار الصادر، وما تضمنه من تكليفات (كلُ فيما يخصه).