العراق يعلن إحباط محاولة استهداف متظاهرين في ذي قار

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، عن إحباط محاولة لاستهداف متظاهرين في محافظة ذي قار.وذكرت الوكالة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز": "وردت معلومات استخبارية عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار".وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية زرعة للعبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وإيقاع الأذى بهم.