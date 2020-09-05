طبيب يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لنوم أفضل لحديثى الولادة

يكافح طفلي البالغ من العمر شهرًا النوم خلال النهار، على الرغم من تغذيته جيدا ولا يحتاج شيئا، فلماذا لا ينام؟

في عمر 4 أشهر، هل أوقظ طفلي خلال النهار لإطعامه؟ أو أدعه ينام ويستيقظ بشكل طبيعي؟

يستيقظ طفلي حديث الولادة بمجرد نومه ويصبح مضطربًا، هل هذا طبيعي؟

التهدئة الذاتية ليست سهلة، لكنها ستساعدك أنت وطفلك على النوم على المدى الطويل.

يعد الحصول على نوم جيد، أمرًا صعبًا للغاية، بالنسبة للأمهات والآباء الجدد، لأن السنة الأولى من حياة الطفل، هى الأولى فى مراقبة الطفل والقلق عليه، والتغذية في وقت متأخر من الليل، وغيرها.ولمساعدتك في العثور على نوم أفضل، يجيب خبير طب النوم، الدكتور راج داسجوبتا، على أكثر أسئلة النوم الشائعة لدى الوالدين الجدد، بحسب الموقع الطبي "health line".هل أسرّة الأطفال المزودة بألعاب وموسيقى هزازة خيارًا صحيًا للصغار؟لا تمثل هذه الأسرة الفاخرة، مشكلة صحية للطفل سواء كان لديك واحد منها أم لا، إنها نوع من الرفاهية لكل من الطفل والوالدين، ولكن خلاصة القول هي أن الطفل يمكن أن ينام بها لكن التكنولوجيا لا تعني بالضرورة نومًا أفضل.خلال الشهر الأول من العمر، يحتاج الأطفال حديثي الولادة إلى النوم طوال الوقت، ولكن هناك لبعض الأسباب التي تجعل الأطفال حديثي الولادة والأطفال يقاومون النوم وهى:السبب الأكثر شيوعًا: قد يكون طفلك مرهقًا جدًا وربما فاته وقت نومه، أو ربما مكان النوم غير مناسب، (اسأل نفسك: هل السبب الظلام؟ هل هو هادئ؟ هل هو بارد؟وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى النوم بنسبة أقل أثناء النهار.خلال السنة الأولى من العمر، ينام الأطفال طوال اليوم تقريبًا، وفي عمر 4 أشهر، بافتراض أن الطفل بصحة جيدة، دع الطفل يستيقظ وينام بشكل طبيعي.وإذا كنا نتحدث عن الشهر الأول من الحياة، تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) أنه إذا كان الطفل ينام أكثر من 4 ساعات، خاصة في الأسبوعين الأولين من حياته، فعلينا إيقاظ الطفل لتغذيته.حسنًا، الإجابة ليست "هل هذا طبيعي أم لا" لأن النوم شيئا ثمينا للغاية، الشيء الرئيسي هو اتباع روتين قبل الذهاب إلى الفراش للمساعدة في الانتقال إلى النوم.وذلك جانب وجود بعض الموسيقى الهادئة اللطيفة في الخلفية، فإن الحيلة هي عدم السماح لطفلك بالنوم عندما تتأرجح أو تطعمه بين ذراعيك، بدلا من ذلك، يمكنك وضع الطفل برفق عندما يشعر بالنعاس، حتى يتعلم كيف ينام بنفسه.ونصح دكتور راج فى ختام حديثه الوالدين: بأنه" قد يكون من السهل جدًا أن تركز كل ما يقلقك عن كيفية نوم طفلك، لكن لا تنسي أن نومك مهم أيضًا".