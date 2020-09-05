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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يزور أسيزي 3 أكتوبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:42 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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أكد الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن قداسة البابا فرنسيس سيتوجه لمدينة أسيزي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الأنبا باخوم في بيان له أن الزيارة تأتي لتوقيع الرسالة العامة التي تتمحور حول الأخوّة والصداقة الاجتماعية، بعد وثيقة «نور الإيمان» التي صدرت سنة 2013 ثم وثيقة «كن مسبَّحًا» سنة 2015.

وتابع: «يأتي اختيار قداسته عنوان وموضوع الرسالة العامة الجديدة تأكيدا على أهمية أن نصبح في المقام الأول أخوة في المحبة والأخوة هي ما تعطينا الشجاعة والقوة للانطلاق مجددا».

وأوضح أن البابا فرنسيس سيترأس القداس الإلهي في قبر القديس فرنسيس ليوقع بعد ذلك على الرسالة العامة الجديدة، ونظرا للأوضاع الصحية الحالية فإن قداسة البابا يرغب في أن تكون هذه الزيارة خاصة الطابع دون مشاركة المؤمنين، وسيعود البابا فرنسيس إلى الفاتيكان فور انتهاء القداس الإلهي.

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