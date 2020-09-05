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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يطلق مبادرة لتخفيض أسعار تقنين التعديات على أراضِي الدولة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:26 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن إطلاق المبادرة الأخيرة لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضي الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

وتشمل المبادرة تخفيض نسبة ٥٠ ٪ للمتعدين على مساحات أقل من ٥ أفدنة، وتخفيض نسبة ٤٠٪ للمساحات من ٥: ٧ أفدنة، و٣٠ ٪ للمساحات من ٧:١٠ أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاََ، وتستمر المبادرة حتى ١٥ أكتوبر القادم.

وقال الزملوط، إن المحافظة فعلت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة، من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضي وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعمًا لمزارعي المحافظة، وتشجيعا للاستثمار الزراعي بها.

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