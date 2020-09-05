السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في قصر الاتحادية بمدينة القاهرة.ونقل "الزياني"، خلال اللقاء، تحيات كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.وبحسب بيان من الخارجية البحرينية، رحب الرئيس السيسي بالدكتور الزياني، معربًا عن تقديره لزيارة وزير الخارجية لمصر، ومشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.كما كلف "السيسي"، وزير الخارجية البحريني، بنقل خالص تحياته إلى عاهل البلاد، وتمنياته لمملكة البحرين بدوام الرفعة والازدهار.من جانبه، أشاد وزير الخارجية البحريني بالمسار المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بمستويات التعاون إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا الدور الاستراتيجي لمصر في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي، ومواقفها المشرفة في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا تضامن البحرين مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها ومصالحها.جاء اللقاء بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسعادة السفير هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة.