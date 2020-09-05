توقف حركة طريق بنها الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل

تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعي «بنها - القاهرة»، اليوم السبت، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل أمام مزلقان زكى بمدينة طوخ، حيث سقطت من أعلى الكوبرى دون وجود إصابات.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 5481 بطريق بنها القاهرة الزراعى أمام منطقة مزلقان زكى، حيث سقطت من أعلى الكوبرى بسبب السرعة الجنونية، ما تسبب فى تعطل حركة الطريق، وتضرر المسافرين وأصحاب السيارات.وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية ورجال المرور والتعليق وقوات الشرطة، وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعى، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الجنونية تسببت في انقلاب السيارة من أعلى الكوبرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.