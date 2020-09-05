القاهرة الأولى في الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن نسبة الخدمات المقدمة للذكور بلغت 91.83%، بينما نسبتها للإناث 8.17%، وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.وأكد الصندوق، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 32.76%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 17.53%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين، واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.