التضامن: 80 ألف مريض استفادوا من علاج الإدمان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم السبت، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 80336 مريضًا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزًا بـ14 محافظة.وأشارت إلى أن الخدمات التى يقدمها الصندوق تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة، حيث يتم تقديم العلاج مجانًا وفي سرية تامة.