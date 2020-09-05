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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل استئناف فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ5 نوفمبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:11 م
محكمة
محكمة
نجلاء الرفاعي
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أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل؛ المذكرات الختامية.

وقال مقيمو الدعوى الصيدلي هاني سامح، ووكيله صلاح بخيت المحامي بالنقض، خلال المرافعة إنهما استندا إلى وجوب فرض الحراسة على نقابة الأطباء لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو حماية حقوق الأطباء والمرضى ومصالح الشعب.

وذكر الصيدلي هاني سامح، أن مجلس نقابة الأطباء ضل الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارة والإرهابية.

وأشار إلى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء، وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا؛ بما تسبب في وفيات بسبب العجز بعدد الأطباء.

واستندت المرافعة إلى تورط أعضاء مجلس النقابة بجرائم تهديد الأمن القومي، وتقديم وزارة الصحة بلاغًا للنائب العام ضد النقابة، سردت فيه الجرائم التي ارتكبتها نقابة الأطباء ضد مصالح المرضى.

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