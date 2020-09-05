رش وتطهير المدارس استعدادًا لإعادة مجلس الشيوخ بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بإنهاء استعدادات محافظة مطروح لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 8 و9 سبتمبر الجاري، وتكثيف أعمال رش وتعقيم مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 142 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.وأكد وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم حاليا رش وتطهير عدد من مدارس لجان انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، مع استمرار أعمال الرش الثلاثة أيام القادمة.بينما تتابع كافة مجالس مدن المحافظة أعمال التجهيز والرش والتعقيم للجان الانتخابات بها سواء بالمدارس أو الوحدات المحلية وغيرها.