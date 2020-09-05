«تنفيذية بورسعيد» تواصل أعمال صيانة الترعة الحلوة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة أعمال صيانة الترعة الحلوة من كوبري القنطرة حتى محطة المياه بالرسوة.أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه سبق وأن أصدر توجيهاته بتنفيذ أعمال التطهير بشكل دوري وعدم السماح بعودة تراكمات ورد النيل مرة أخرى بأي شكل من الأشكال، والتي تؤثر بشكل كبير على مناسيب المياه.وأكد أنه وجّه الأجهزة المختصة بالمتابعة اليومية مع المسؤولين بقطاعات الري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومرفق المياه بهيئة قناة السويس، لمتابعة الموقف بشكل يومي حول منسوب المياه بالترعة وأعمال التطهير والصيانة اليومية.