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تقارير ومتابعات

مساكن حضارية.. «الجيزة» تفند مزاعم سكان مطار إمبابة المنقولين لـ6 أكتوبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:34 م
مساكن حضارية
مساكن حضارية
عبدالله هشام - آية سالم
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أبدى عدد من سكان بلوكات أرض المطار بمنطقة إمبابة التابعة لحي شمال الجيزة رفضهم لقرار نقلهم لوحدات مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياتهم، وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة البلوكات حتى سطح الأرض.

أشتكى السكان من قرار نقلهم لمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر كونها غير مؤهلة ولا تتوافر بها خدمات اجتماعية ملائمة- وفقا لحديثهم.


وقال هيثم عبده أحد السكان، إن منطقة عثمان غير مؤهلة ولا تتوافر بها خدمات، مضيفا أن البلوكات على طريق عمومي، معلقا: "لو بنت راجعة من الجامعة ليلا مش هتعرف ولا حد راجع من الشغل متأخر هيبات في الشارع دا غير إن مفيش مستشفيات ومدارس ".

ولفت كريم عبدالعظيم، من انقطاع الكهرباء بمساكن عثمان، وعدم وجود سوق لشراء احتياجاتهم، مشيرا إلى أن المساكن مجاورة للمدافن وللوصول لأقرب وسيلة مواصلات يحتاج ما يقرب من 20 دقيقة، قائلا: "المكان مليان بلطجية وحرامية وغيرهم ".

"كنا وسط أهلنا بقينا فى المدافن"، هكذا عبرت إحدى السكان عن رفضها للقرار النقل لمساكن عثمان، موضحة أنها كانت بجوار أقاربها في منطقة إمبابة بدلا من المدافن، مؤكدة أن سكنهم القديم كان مجاور لمدارس وبه مرافق وخدمات.

في المقابل أعلنت محافظة الجيزة أنه تم توفير مساكن حضارية لقاطنى تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى، لتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم.

وحول انقطاع الكهرباء، أكدت المحافظة أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة، وكل الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وحول تخوف الأهالي من صعوبة نقل أبنائهم للمدارس، وجه محافظ الجيزة بتسهيل سبل المعيشة للمواطنين، وتكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية طلبات الراغبين فى نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد.

ووجهت مديرية الشباب بإمكانية توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن التأكد من توافر المواد الغذائية، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء محطة نقل ركاب قريبة من المساكن.

كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى إطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة وكل الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

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