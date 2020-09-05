مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

"هتمنعوا الصعايدة دخول وسط البلد".. تلك الجملة التي تداولها الإخوان عبر منصاتهم الإعلامية لإحداث الوقيعة بين أفراد الشعب المصري، وذلك بعد الإعلان عن تحويل خطوط الصعيد إلى بشتيل بدلًا من محطة رمسيس، وذلك بعد القرار بإنشاء محطة سكة حديد جديدة في منطقة بشتيل، لتخفيف الضغط على منطقة رمسيس المزدحمة، ولهذا السبب خرج اللواء كامل الوزير لإيضاح هذا الأمر.من وقتها خرجت آلاف المنشورات والتغريدات حول هذا الموضوع، منها المزيف التابع للجماعة الإرهابية لإشعال الفتنة بين المواطنين، وهو ما تحدث عنه النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الذي حذر المجلس الأعلى للإعلام منها، وناشدهم بضرورة حجب تلك الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعي، لأنها سبب في ترويج أكاذيب تحطم مجهودات الدولة المصرية بمختلف المجالات.إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالأمر الصعب، ما عليك سوى تسجيل اسم وبريد إلكتروني وعمل رقم سري خاص بك لفتح الحساب، ثم تبدأ بالنشر عليه ما تريد، ومن هنا انطلقت آلاف المنصات المروجة للشائعات، لكن وسائل التواصل الاجتماعي والمجلس الأعلى للإعلام تنبه لخطورة هذا الأمر، ما دعا كل منهم لإيقاف هذا الترويج لتلك الصفحات والحسابات المزيفة كل بطريقته.وليد حجاج، خبير مباحث أمن معلومات الإنترنت، لفت إلى أن هناك مجموعات على السوشيال ميديا هدفها نشر الشائعات لصالح إحدى الجهات التي تريد الإضرار بمصر وترويج معلومات مغلوطة وتداولها، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية لها العديد من الكتائب الإلكترونية التي تريد الإضرار بالبلد.وطالب "حجاج"، في تصريحاته، بضرورة محاربة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة من خلال الإعلام الذي يجب أن يتعامل مع تلك المعلومات بحذر والتدرب على التعامل بشكل دقيق لا بسرعة، من أجل الوصول إلى مصدر المعلومة والتأكد منها قبل نشرها للقارئ، أيضًا على المواطن أن يكون أكثر وعيًا تجاه ما يقرأه من أخبار، في ظل حرية تداول المعلومات الذي نشهده في الوقت الحالي.تنص المادة رقم (188) من القانون، على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.من جهة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد أعلن مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات سابقة، أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بقانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منح المجلس اتخاذ الإجراء المناسب حيال نشر أو بث أخبار كاذبة بأى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني.وأكد "أحمد" أن هذا ينطبق أيضًا على كل موقع إلكترونى شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع وأكثر، مشيرًا إلى أن لجان الرصد بالمجلس تتابع كل ما ينشر أو يبث على كافة الوسائل، وأنه سيعاقب المخالفين وفقا للائحة الجزاءات بالمجلس.ومن جهة وسائل التواصل الاجتماعي التي استغلتها الجماعة الإرهابية لتكون حلقة الوصل بينها وبين الشعب لإثارة البلبلة، تنبهت إلى خطورة ما يتم بثه فاتخذت الإجراءات اللازمة حيال تلك النوعية من المنشورات التي تمثل خطورة على الأمن المجتمعي، فاتخذت عدد من الإجراءات لإغلاق الحسابات الوهمية أو المزيفة التي تبث أخبارًا أو منشورات تحض على الكراهية أو شائعات مغرضة."انسجرام" المملوكة حاليًا لـ"فيسبوك" أعلنت في نوفمبر 2018، عن مسح الحسابات الوهمية أو التي تقدم متابعات وهمية وإعجابات وتعليقات بشكل مستمر، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته منصة "تويتر" في وقت سابق عنها.أما "الفيسبوك"، اتخذ 3 معايير للحفاظ على المنصة من الترويج للشائعات ونشر الكراهية؛ هي: إزالة المخالف لسياسات النشر على "فيسبوك"، وتقليل الوصول إلى المحتوى الذي يعتبر مضللًا والحد من انتشاره، وإعلام مستخدمى "فيس بوك" بمعلومات إضافية عن ذلك المحتوى المنشور عبر صفحاتهم الرئيسية، حتى يتمكنوا من اختيار ما يتم النقر عليه أو قراءته أو مشاركته، وستطبق تلك الاستراتيجية على مدار العام، وليس في الحالات أو الأحداث الاستثنائية، إضافة إلى عدد آخر من الإجراءات التي تحاول "فيسبوك" إضافتها للوصول إلى إمكانية النهائي من نشر أي منشور مسئ.وكشفت شركة فيس بوك، في أحدث إحصائيات لها، أنها أزالت حوالي 22.5 مليون منشور يحتوى على خطاب كراهية في الربع الثاني من 2020، وذلك ارتفاعًا من 9.6 ملايين في الربع الأول، كما حذفت 8.7 مليون منشور مرتبط بمنظمات متطرفة مقارنة بـ6.3 مليون فى الفترة السابقة.